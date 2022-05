Um tribunal de arbitragem de Moscou congelou 500 milhões de rublos (US$ 7,4 milhões) em ativos e contas do Google na Rússia por causa de um processo movido pela rede de televisão "NTV" do grupo Gazprom Media, que exige que a empresa de tecnologia restabeleça seu acesso ao YouTube.

A corte aceitou a moção apresentada pela "NTV", segundo a agência de notícias russa "Interfax".