A Procuradoria do Tribunal Supremo da Espanha assumiu mais uma investigação sobre caso de corrupção envolvendo o rei Juan Carlos, que se junta a outra aberta sobre uma conta mantida na Suíça pelo antecessor e pai de Felipe VI, e a uma sobre uma obra em Meca, na Arábia Saudita.

A informação do novo procedimento foi publicada nesta terça-feira no site "Eldiario.es". O veículo revelou que além do monarca, a rainha Sofia, mulher de Juan Carlos, e diversos familiares, são suspeitos de usar cartões de crédito que eram pagos no exterior, em uma conta que nenhum deles é titular, entre 2016 e 2018.