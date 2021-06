Um tribunal de Nova York ordenou a suspensão temporária da licença de advogado de Rudy Giuliani nesta quinta-feira, após concluir que o ex-prefeito da cidade e ex-advogado de Donald Trump mentiu sobre a suposta fraude nas eleições presidenciais de 2020.

De acordo com o tribunal de apelação, a conduta de Giuliani ameaçou "o interesse público e justifica a suspensão provisória do exercício da advocacia", informou o jornal "The New York Times".