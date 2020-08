O navio de cruzeiro "SeaDream1" permanece atracado nesta quarta-feira no porto de Bodo, no norte da Noruega, com sua tripulação e passageiros isolados, dias após deixar a embarcação, um viajante testou positivo para Covid-19, de acordo com informações de fontes da Agência Norueguesa de Saúde pública.

O passageiro, um cidadão dinamarquês, fez uma viagem no cruzeiro de 21 de julho a 2 de agosto, dia em que retornou ao seu país, onde foi submetido a um teste de rotina que deu um positivo, ligando o sinal de alerta e provocando o atracamento forçado do navio em Bodo.