EFE Cidade do México 22 out 2021

Uma troca de tiros ocorrida em um restaurante localizado no balneário de Tulum, no Caribe do México, deixou dois turistas mortos e outros três feridos, segundo informou nesta quinta-feira a Procuradoria Geral do estado de Quintana Roo.

De acordo com comunicado emitido pelo órgão, as duas vítimas e os três feridos eram estrangeiros e foram baleados enquanto faziam refeição no estabelecimento.