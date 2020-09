O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira que, "em um curto período de tempo", as tropas americanas mobilizadas no Afeganistão serão reduzidas a cerca de 4 mil soldados, e que pretende continuar a diminuir o número no Iraque até 2 mil.

"No Affeganistão, reduziremos até uns 4 mil soldados em um curto período de tempo. No Iraque, 2 mil em um período de tempo muito curto", revelou o mandatário em entrevista coletiva na Casa Branca.