As tropas da Síria, com a cobertura da aliada Rússia, controlaram completamente nesta terça-feira a cidade estratégica de Maarat al-Numan, no noroeste do país, pela primeira vez desde 2012 quando as facções insurgentes a retiraram do Exército, disse a ONG Observatório Sírio de Direitos Humanos.

"As forças sírias, quatro dias após iniciar a ofensiva terrestre com cobertura russa, controlaram completamente a cidade de Maarat al-Numan, a segunda maior cidade da província de Idlib", disse à Agência Efe, Rami Abderrahman, diretor da ONG.

As tropas atacaram a partir de três eixos diferentes nos últimos dias de intensa batalha, nas quais controlaram um total de 26 áreas no sul e sudeste de Idlib, afirmou o Observatório.

A televisão estatal síria, que mostrou imagens das unidades sírias dentro da cidade, disse que as unidades do Exército já estão vasculhando os bairros da cidade, o que é essencial pois está localizada na rodovia M5, que liga a cidade de Aleppo a capital Damasco.

De acordo com a ONG, pelo menos 140 mil pessoas fugiram de suas casas desde a semana passada para outras áreas por causa da escalada da violência síria e russa em Idlib, bem como nas províncias de Hama e no leste de Aleppo.

Após assumirem o controle de Maarat al-Numan, as tropas sírias têm como alvo a cidade de Saraqeb, a última cidade controlada pelos insurgentes que está localizada na rodovia M5, vital para o transporte entre as duas cidades mais importantes da Síria.

Segundo a ONU, mais de 1,5 mil pessoas foram mortas desde 29 de abril, quando a ofensiva em Hama e Idlib teve início.