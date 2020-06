O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, declarou nesta terça-feira estar disposto e preparado para conceder a cidadania a milhares de trabalhadores temporários, principalmente latino-americanos e caribenhos, que se deslocam para o país na América do Norte todos os anos para trabalharem em fazendas.

"Sabemos que há muitos problemas com as condições de vida, que os trabalhadores estão ligados a determinadas empresas e problemas com as normas trabalhistas. Também podemos olhar para formas de obter a cidadania, que pode dar mais direitos aos trabalhadores", disse o primeiro-ministro em sua entrevista coletiva diária.