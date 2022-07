O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, expressou ao papa Francisco a necessidade de o Vaticano "tomar medidas concretas" para sua reconciliação com os povos originários, como a devolução de objetos em posse do Vaticano e a abertura dos arquivos sobre as escolas residenciais onde crianças indígenas sofreram todo tipo de abuso, segundo informou nesta quinta-feira em nota.

Trudeau esteve ontem com o papa e o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, na Cidadela de Quebec, onde Francisco chegou em seu quarto dia de viagem ao Canadá, e neste encontro agradeceu ao pontífice por "se comprometer com os povos em suas terras ancestrais" e "reconhecer as verdades sobre o sistema de escolas residenciais e seu doloroso legado” para os primeiros habitantes do Canadá.