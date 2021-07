O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump anunciou nesta quarta-feira que abrirá um processo coletivo contra Facebook, Google e Twitter e seus diretores executivos para que "prestem contas" pelo que considera um ataque à sua "liberdade de expressão".

Em entrevista coletiva em Bedminster, em Nova Jersey, Trump disse que buscará provar a ilegalidade do veto a suas contas nas plataformas digitai, defender a Primeira Emenda da Constituição - que proíbe restringir a liberdade de expressão - fazer com que as empresas consideradas "Big Tech" deixem de "silenciar" e "cancelar".