O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo que não será necessário voltar a ameaçar o México com tarifas, uma vez que o país vizinho cooperará para conter a imigração depois do acordo alcançado na sexta-feira.

Em uma série de tweets, Trump disse que confia ainda mais no cumprimento do pacto com o México depois de ter falado neste sábado por telefone com o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.