O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que uma vacina contra o novo coronavírus poderá estar disponível quando foram realizadas as próximas eleições gerais no país, programadas para 3 de novembro, nas quais ele está concorrendo à reeleição.

"Antes do final do ano, ou poderá ser muito mais cedo", disse Trump, em uma entrevista de rádio com o jornalista conservador Geraldo Rivera na estação "WTAM 1100", de Ohio, em resposta a uma pergunta sobre quando haverá uma vacina para a Covid-19.