O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump acusou o filho de seu adversário nas eleições de novembro, Joe Biden, de corrupção, o que tirou do sério o candidato do Partido Democrata, que o chamou de "palhaço".

Os dois participam na noite desta terça-feira, em Cleveland, no estado de Ohio, do primeiro de três debates eleitorais previstos antes do pleito, no qual Trump tentará se reeleger, enquanto Biden, ex-vice-presidente no governo de Barack Obama, terá o objetivo de recolocar sua legenda no poder.

"Por que a esposa do prefeito de Moscou deu a seu filho (Hunter) US$ 3,5 milhões? O que fez para merecer isso?", perguntou o presidente americano.

Biden disse que a acusação é uma "mentira" e, em resposta, e enquanto era interrompido, o atacou.

"Bem, é difícil falar com este palhaço. Me desculpem". EFE

ssa-llb/id

(foto) (video)