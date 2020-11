O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou nesta quarta-feira o Partido Democrata, de seu concorrente Joe Biden, de "tentar roubar" as eleições desta terça-feira, e classificou os resultados provisórios como uma "grande vitória".

"Temos uma GRANDE vantagem, mas eles estão tentando ROUBAR as eleições. Nunca os deixaremos fazê-lo. Os votos não podem ser emitidos depois que as urnas fecham!", escreveu Trump no Twitter.