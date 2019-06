O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira que caso não se reúna com o governante chinês, Xi Jinping, na cúpula do G20 em junho, no Japão, o governo americano aplicará sobretaxas em US$ 300 bilhões em produtos da China.

"A China quer chegar a um acordo. Quer chegar a um acordo mais do que eu", afirmou Trump em entrevista à emissora "CNBC", na qual ressaltou que se não se encontrar com Xi no G20 a nova rodada de sobretaxas entrará em vigor de maneira imediata.