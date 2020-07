O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta quarta-feira que o coronavírus SARS-CoV-2 "simplesmente desaparecerá" em algum momento e se recusou a propor uma estratégia para lidar com o aumento do número de casos no sul e no oeste do país.

"Acredito que estamos indo muito bem com o coronavírus. Acho que, em algum momento, isto vai simplesmente desaparecer, espero", argumentou o mandatário em entrevista à "Fox".