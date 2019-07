O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira que a Marinha americana derrubou uma aeronave não tripulada do Irã que voava perto de um dos seus navios que passava sobre as águas do estreito de Ormuz.

"O drone foi destruído imediatamente", declarou Trump durante um evento na Casa Branca no qual estava presente o primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte.