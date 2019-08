O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta sexta-feira que o país "não está pronto" para fechar um acordo comercial com a China, mas se mostrou aberto a continuar com as negociações.

"Estamos falando com a China, mas não estamos prontos para entrar em acordo. Veremos o que acontece", disse Trump aos jornalistas na Casa Branca antes de partir para um evento de captação de fundos em Nova York.