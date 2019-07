O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira que considera cada vez "mais difícil" alcançar um acordo com o Irã que possibilite diminuir a escalada de tensão entre ambos países.

"Não tiveram respeito com os Estados Unidos. Não deveriam ter feito isso, francamente, fica mais difícil chegar a um acordo com o Irã... embora tudo seja possível", disse o governante americano ao começo de sua reunião com o primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, que foi recebido nesta segunda-feira na Casa Branca.