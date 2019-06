O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agradeceu neste sábado ao seu homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pelos esforços de seu governo para conseguir um acordo migratório e impedir a imposição de tarifas, e aproveitou para pedir a ratificação em seu país do tratado comercial T-MEC com o México e o Canadá.

"Eu gostaria de agradecer ao presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, e ao seu ministro de Exteriores, Marcelo Ebrard, junto com os muitos representantes tanto dos Estados Unidos como do México por trabalhar tão longa e duramente para completar nosso acordo sobre imigração", escreveu Trump na sua conta do Twitter.