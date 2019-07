O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um novo alerta ao Irã nesta quarta-feira, em resposta ao anúncio feito pelo presidente do país, Hassan Rohani, de que elevará ainda mais a produção de urânio enriquecido.

"O Irã acaba de fazer uma nova advertência. Rohani diz que eles enriquecerão urânio 'na quantidade que quiserem' se não houver um novo acordo nuclear. Cuidado com as ameaças, Irã. Elas podem voltar a te morder como ninguém mordeu antes", escreveu Trump no Twitter.