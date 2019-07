O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta quarta-feira aumentar "substancialmente" e "em breve" as sanções ao Irã por conta do programa de energia nuclear de Teerã.

"O Irã esteve 'enriquecendo' (urânio) em segredo por muito tempo, em uma violação total do terrível pacto de US$ 150 bilhões feito por (o ex-secretário de Estado) John Kerry e o governo Obama", escreveu Trump em mensagem no Twitter.