7 out 2019

EFE Washington 7 out 2019

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta segunda-feira "aniquilar" a economia da Turquia caso o país passe dos limites na Síria, em alusão à iminente operação militar turca contra as milícias curdo-sírias no país árabe, um ataque no qual o governo americano não quer se envolver.

"Como disse antes, e só para reiterar, se a Turquia fizer algo que eu, em minha grande e inigualável sabedoria, considero fora dos limites, destruirei e aniquilarei totalmente a economia da Turquia", disse Trump pelo Twitter.