O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou a Guatemala com "vetos, tarifas e impostos às remessas" nesta terça-feira porque, segundo o magnata, o país decidiu romper com um acordo inicial fechado com Washington relacionado à política chamada "terceiro país seguro".

"A Guatemala, que tem formado caravanas e enviado grande quantidade de gente aos EUA, algumas delas com antecedentes criminais, decidiu romper com o acordo que tinha conosco para a assinatura do necessário Acordo de Terceiro (País) Seguro", afirmou o governante americano no Twitter.