O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira que "provavelmente" haja anúncios em agosto próximo sobre as negociações comerciais de seu governo com o do Japão.

"Acredito que estaremos anunciando algumas coisas importantes provavelmente em agosto, que serão boas para ambos os países", disse Trump em declaração em Tóquio antes de uma reunião formal com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, como parte da sua visita oficial ao país.