O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, antecipou nesta terça-feira que "mais cinco países" logo estabelecerão relações diplomáticas com Israel, pouco antes de participar da assinatura dos acordos entre o governo israelense e Emirados Árabes e Bahrein, em cerimônia na Casa Branca.

"Estamos muito avançados com mais cinco países. Temos muitas nações preparadas para seguir" os passos de Emirados Árabes e Bahrein e normalizar relações com Israel, disse Trump em reunião bilateral com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.