O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira que Sudão e Israel concordaram em normalizar as relações, após assinarem um documento para retirar o país africano da lista de nações que apoiam o terrorismo.

Trump fez o anúncio no Salão Oval da Casa Branca, onde pediu à imprensa para entrar enquanto estava em uma chamada com os primeiros-ministros de Israel, Benjamin Netanyahu, e do Sudão, Abdallah Hamdok, e com o presidente do Conselho Soberano Sudanês, general Abdel Fattah al Burhan, com quem disse ter conseguido a "paz".