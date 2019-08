O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira que assinou um acordo com a União Europeia (UE) para exportar a carne bovina produzida no país ao bloco, mas com a condição de que os animais não serão tratados com hormônios de crescimento.

"Hoje é um grande dia. Assinamos um acordo que tornará mais fácil exportar a carne bovina americana para a União Europeia. É uma tremenda vitória para os produtores americanos e, certamente, para os consumidores europeus porque a carne americana é considerada a melhor do mundo", disse Trump ao assinar o acordo.