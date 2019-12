O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira que a próxima cúpula do G7 - grupo dos sete países mais desenvolvidos, composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, além da União Europeia - acontecerá no ano que vem em Camp David, base militar e casa de campo oficial da presidência americana, no estado de Maryland.

O anúncio foi feito durante uma reunião de Trump com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, em Londres, na cúpula da Otan.

O presidente americano havia provocado controvérsia e acusações de corrupção quando afirmou, há alguns meses, que a reunião dos países mais poderosos do mundo seria realizada no complexo de golfe que ele possui perto da cidade de Miami, no estado da Flórida.

A Cúpula do G7, que em 2020 é de responsabilidade dos EUA, está prevista para de 10 a 12 de junho. EFE

vg/id