O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira a decisão de fechar as fronteiras do país com o Canadá, como medida para combater a propagação do novo coronavírus.

"Estaremos, a partir de acordo mútuo, fechando temporariamente nossa fronteira norte com o Canadá ao tráfego não essencial. O comércio não será afetado", afirmou o chefe de governo americano, através de postagem no Twitter.

Está previsto que Trump apresente mais detalhes sobre a medida durante uma entrevista coletiva na Casa Branca, em que serão dados mais detalhes também das demais ações dos EUA para frear a expansão do vírus, que já provocou 5,7 mil casos e matou mais de 100 pessoas no país.

O fechamento da fronteira foi solicitado por algumas províncias do Canadá, como Columbia Britânica, que já pediu para que americanos não atravessassem a fronteira.

O governo liderado pelo primeiro-ministro Justin Trudeau, no entanto, resistiu em adotar a medida, por medo de que houvesse um colapso no comércio com os Estados Unidos, estimado em US$ 628 bilhões (R$ 3,1 trilhão) por ano.

Na segunda-feira, o chefe de governo canadense anunciou o fechamento das fronteiras para estrangeiros, mas deixou os americanos, momentaneamente fora da lista, justamente, alegando as estreitas relações comerciais entre os dois países.