EFE Washington 27 out 2019

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou neste domingo a morte do líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, ocorrida durante operação comandada por tropas americana no noroeste da Síria.

O chefe de governo fez pronunciamento na Casa Branca horas depois de ação realizada pela coalizão internacional que é liderada pelos americanos, na aldeia de Barisha, na província de Idlib.