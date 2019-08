O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira que seu Governo recebeu um comunicado das autoridades chinesas dizendo que estão dispostas a voltar à mesa de negociações para discutir um acordo comercial.

"A China entrou em contato com nossos responsável comerciais e pediu para voltar à mesa de negociações... É um acontecimento muito positivo para todo o mundo", disse Trump durante breves declarações ao lado do presidente egípcio, Abdul Fatah al Sisi, com quem se reuniu hoje à margem da cúpula do G7.