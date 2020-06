O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira a retirada de metade das tropas americanas da Alemanha, em uma tentativa de pressionar Berlim a aumentar as contribuições para a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte).

"Até que eles paguem, vamos retirar nossos soldados, cerca da metade deles. Ficarão cerca de 25 mil, e vamos ver para onde iremos a partir daí, mas a Alemanha se tornou um partido inadimplente. Por que devemos continuar fazendo o que fazemos se eles não vão pagar?", questionou o presidente americano a jornalistas.