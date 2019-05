O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste sábado que recorrerá da decisão de um juiz que ordenou o bloqueio temporário sobre parte do dinheiro que será usado na construção de um muro na fronteira com o México.

"Outro juiz ativista decidiu contra nós sobre um trecho do muro que já está em construção. Essa é uma decisão contra a segurança na fronteira e em favor do crime, das drogas e do tráfego de pessoas. Estamos pedindo recurso rapidamente", criticou Trump no Twitter.