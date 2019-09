O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira que Robert O'Brien, atual enviado especial da presidência para Assuntos de Reféns no Departamento de Estado, será o seu novo assessor de Segurança Nacional.

"Estou satisfeito por anunciar que nomearei Robert C. O'Brien, atualmente trabalhando com sucesso como enviado especial presidencial para Assuntos de Reféns no Departamento de Estado, como o nosso novo assessor de Segurança Nacional. Trabalhei muito e duro com Robert. Fará um grande trabalho", disse Trump no Twitter.