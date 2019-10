12 out 2019

EFE Washington 12 out 2019

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira que o secretário interino de Segurança Nacional, Kevin McAleenan, deixará o cargo.

"Kevin McAleenan fez um trabalho excepcional como secretário interino de Segurança Nacional. Trabalhamos bem juntos diminuindo a migração na fronteira. Agora, depois de muitos anos no governo, Kevin quer passar mais tempo com sua família e ir para o setor privado", escreveu Trump no Twitter.