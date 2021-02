O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump rejeitou nesta terça-feira o julgamento político ao qual será submetido no Senado sob a acusação de ter traído o país, considerando-o inconstitucional por já não estar mais no cargo.

Em sua resposta formal à acusação apresentada pelo Congresso, Trump também negou através de seus advogados que tenha cometido qualquer irregularidade quando afirmou que havia vencido as eleições de novembro. No processo, as declarações são vistas como causa da invasão ao Capitólio, em 6 de janeiro.