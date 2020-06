O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta terça-feira um decreto que visa dar incentivos financeiros aos departamentos de Polícia que melhorem a formação dos agentes e crie parâmetros sobre o uso da força nas abordagens.

"Esses padrões serão tão altos e fortes quanto é possível na Terra", afirmou o chefe de governo, pouco antes de homologar o documento, que é considerado mais tímido do que pedem os ativistas antirracismo, que tomaram as ruas do país nas últimas semanas.