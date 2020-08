Old Forge (Pensilvânia)

EFE Old Forge (Pensilvânia) 21 ago 2020

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tentou roubar o protagonismo de Joe Biden, que na noite desta quinta-feira aceitará a nomeação como candidato presidencial do Partido Democrata, com um ato no estado da Pensilvânia, onde prometeu "muita polícia, lei e ordem".

"Vamos ganhar, e por muito", afirmou o mandatário para cerca de 300 pessoas no exterior de uma empresa de materiais de construção nos arredores de Scranton, cidade no centro manufatureiro da Pensilvânia, estado que pode decidir as eleições de novembro.