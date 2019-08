O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou nesta sexta-feira o presidente do Federal Reserva (Fed, o banco central americano), e o presidente da China, Xi Jinping, em mensagem postada no Twitter, após Pequim anunciar tarifas adicionais no comércio com os EUA.

"A minha única pergunta é: quem é nosso pior inimigo, Jay Powell ou o presidente Xi?", indagou.