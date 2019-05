O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou nesta quarta-feira o fim das investigações sobre a suposta interferência da Rússia nas eleições presidenciais americanas de 2016 e reiterou que o relatório do procurador especial Robert Muller o inocenta.

"Nada mudou no relatório Mueller. Não houve provas suficientes e, portanto, no nosso país uma pessoa é inocente. O caso está encerrado", escreveu Trump no Twitter.