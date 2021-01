O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, poucas horas antes de deixar o poder, concedeu indulto nesta quarta-feira ao ex-estrategista-chefe da Casa Branca Steven Bannon, acusado de fraudar doadores para a construção do polêmico muro de fronteira com o México.

Trump concedeu um total de 73 indultos e comutou as respectivas sentenças para outras 70 pessoas, em um movimento que está de acordo com uma longa tradição presidencial de perdões até o último instante do mandato.