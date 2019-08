O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, condenou o supremacismo branco nesta segunda-feira, ao comentar o recente tiroteio ocorrido na cidade de El Paso, no Texas, antes do qual o suposto autor divulgou um manifesto contra os imigrantes e os hispânicos.

"Com uma só voz, a nossa nação deve condenar o racismo, o fanatismo e o supremacismo branco", afirmou Trump em um pronunciamento na Casa Branca após os tiroteios ocorridos no fim de semana em El Paso e em Dayton, no estado de Ohio, que deixaram 29 mortos.