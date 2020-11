O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira estar confiante em sua vitória nas eleições presidenciais e insistiu que não se declarará vencedor prematuramente, como disseram parte da imprensa americana.

Trump começou o dia marcado pelas eleições com uma entrevista por telefone para o programa de televisão "Fox & Friends", da emissora "Fox", na qual disse ter "uma firme possibilidade de vencer" e de permanecer na Casa Branca por mais quatro anos, apesar do fato de que as pesquisas darem ao adversário democrata, o ex-vice-presidente Joe Biden, uma ligeira vantagem.