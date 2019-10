29 out 2019

EFE Washington 29 out 2019

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou nesta terça-feira que uma operação americana matou Abu Hassan al-Muhajir, o porta-voz do Estado Islâmico (EI) e "mais provável" sucessor do recentemente assassinado líder do grupo jihadista, Abu Bakr al-Baghdadi.

"Acabei de confirmar que o favorito para substituir Abu Bakr al-Baghdadi foi aniquilado pelas tropas americanas. Provavelmente ele teria assumido a liderança (do EI), e agora ele está morto também", escreveu Trump no Twitter.

As Forças Democráticas da Síria (FDS), uma aliança liderada por curdos que tem sido o principal aliado dos EUA no combate ao EI, informaram no domingo passado que Muhajir tinha morrido em uma operação americana diferente da que matou Baghdadi no sábado.

"As duas operações lideradas pelos EUA desmantelaram a cúpula do El, escondida no noroeste da Síria. Ainda há mais escondidos na mesma área", disse o porta-voz das FDS, Mustafa Bali, também na rede social.

Um funcionário do governo americano disse ao "Wall Street Journal" na segunda-feira que a operação contra Muhajir foi um ataque aéreo no nordeste da Síria que veio logo após o ataque ao complexo onde o líder do grupo jihadista estava escondido.

Muhajir era casado com a filha de Baghdadi e era considerado "um dos possíveis sucessores" do chefe do EI, que agora pode levar "algumas semanas" para anunciar o novo líder, após o duplo golpe, disse o funcionário consultado pelo jornal.

"Provavelmente será alguém do círculo próximo de Baghdadi", acrescentou a fonte.

Baghdadi era o líder terrorista mais procurado desde a morte do chefe da rede Al-Qaeda, Osama bin Laden, em 2011. O anúncio da morte do extremista veio logo após os EUA reduzirem o envolvimento do país na área e Trump anunciar a polêmica retirada de soldados americanos enviados à Síria. EFE

