O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou nesta quinta-feira que o líder da Al Qaeda na Península Arábica (AQPA), Qassem al Rimi, morreu em uma operação militar americana no Iêmen.

"Por ordem do presidente Donald Trump, os Estados Unidos realizaram uma operação antiterrorista no Iêmen na qual Qassem al Rimi foi eliminado com sucesso", disse a Casa Branca em comunicado.

A morte do líder da Al Qaeda na Península Arábica havia sido informada na semana passada pelo jornal "The New York Times", mas só foi confirmada hoje pelo governo americano.

A Al Qaeda na Península Arábica é uma das filiais mais perigosas da organização terrorista e já realizou vários atentados contra os interesses dos Estados Unidos no Iêmen. A operação contra Al Rimi representa um golpe importante no grupo.

O "Times" informou na última sexta-feira que os serviços de inteligência dos EUA acreditavam ter matado o líder terrorista em um ataque aéreo realizado em janeiro.

Al Rami, de 41 anos, foi acompanhado por meses pelo governo americano. Ele foi um dos fundadores da Al Qaeda na Península Arábica, muito próximo do atual líder da organização, Ayman al Zawahiri, e trabalhou para Osama bin Laden no Afeganistão na década de 1990.

Na nota divulgada hoje, a Casa Branca diz que a Al Qaeda na Península Arábica cometeu vários atos de violência contra a população civil no Iêmen e inspirou vários ataques contra as forças americanas ao redor do mundo.

No último domingo, o grupo reivindicou a autoria de um ataque realizado por um integrante da Força Aérea da Arábia Saudita que estudava em uma base militar na Flórida e matou a tiros três pessoas no início de dezembro.

"A morte de Al Rimi degrada ainda mais o movimento global da Al Qaeda e nos aproxima mais da eliminação das ameaças que esses grupos apresentam para a segurança americana", afirmou a nota da Casa Branca, assinada por Trump.

Segundo o "Times", a Agência Central de Inteligência (CIA) localizou Al Rimi em novembro graças a um informante no Iêmen e começou a monitorá-lo com drones. Ele liderava a Al Qaeda na Península Arábica desde 2015, depois da morte de Naser al Wahishi, também alvo de uma operação americana no país.

Até então, Al Rimi era o chefe militar da Al Qaeda na Península Arábica, cargo no qual conseguiu recrutar uma nova geração de terroristas para fazer parte da organização.

Os EUA o incluiram na lista de terroristas mais procurados em 2010 e oferecia US$ 10 milhões por informações que levassem à sua captura.