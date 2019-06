O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou nesta terça-feira que terá uma "reunião prolongada" com seu homólogo da China, Xi Jinping, na Cúpula do G20 que será realizada no final desse mês no Japão, para abordar a disputa comercial entre ambos países.

"Tive uma muito boa conversa telefônica com o presidente Xi da China. Teremos uma reunião prolongada na próxima semana no G20 do Japão. Nossos respectivas equipes começarão as conversas antes do nosso encontro", afirmou Trump em mensagem na sua conta do Twitter após semanas de dúvidas sobre esse encontro.