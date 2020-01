O presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confundiu nesta terça-feira a milícia xiita iraquiana Kata'ib Hezbollah com o grupo libanês Hezbollah, ambos aliados do Irã, durante uma entrevista coletiva na qual falou sobre a operação americana em Bagdá que matou o general Qasem Soleimani, comandante da divisão de elite da Guarda Revolucionária iraniana.

Questionado sobre as provas que possui para justificar o assassinato de Soleiman, Trump acusou o general iraniano de estar por trás de um recente ataque no Iraque com vítimas americanas.

"(Soleimani) estava viajando com o líder do Hezbollah. Eles não estavam lá para falar sobre férias. Eles não estavam lá para ir a um bom resort em Bagdá. Eles estavam lá para falar sobre os seus negócios. E salvamos muitas vidas acabando com a vida dele, muitas vidas foram salvas", disse Trump aos repórteres na Casa Branca ao receber o primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis.

No entanto, o homem que Trump descreveu como líder do Hezbollah, que seria o libanês Hassan Nasrallah, um dos maiores inimigos de Israel, é na verdade Abu Mahdi al-Muhandis, vice-chefe da milícia iraquiana majoritariamente xiita Forças de Mobilização Popular (PMF, na sigla em inglês) e fundador de um dos grupos desta aliança, Kata'ib Hezbollah, que viajava com Soleimani em 3 de janeiro.

Kata'ib Hezbollah está diretamente relacionado com a Força Quds da Guarda Revolucionária do Irã, cujo comandante era Soleimani.

Esse grupo está incluído na lista de organizações terroristas dos EUA, que o responsabiliza pela recente morte de um empreiteiro, a primeira vítima americana dos ataques com mísseis.