O presidente dos Estados Unidos em fim de mandato, Donald Trump, disse considerar "absolutamente ridícula" a possível abertura de outro processo de impeachment no Congresso devido à invasão ao Capitólio por parte de seus apoiadores na semana passada, situação que, segundo ele, está causando "uma tremenda raiva" na nação.

As declarações foram feitas a jornalistas na Casa Branca pouco antes de Trump viajar ao Texas, onde visitará as obras de construção do muro na fronteira com o México, e em meio à tensão política que o país atravessa.