O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contradisse nesta quarta-feira o próprio governo que comanda, ao classificar como fraude as alegações de que a Rússia ofereceu dinheiro para milícias associadas aos talibãs, em troca do assassinato de membros das forças internacionais no Afeganistão.

"As pessoas ainda não entendem que tudo isso é uma farsa da mídia 'fake news', que começou a caluniar a mim e ao Partido Republicano. Nunca fui informado, porque qualquer informação que eles possam ter, não chegou a esse nível", escreveu no Twitter o chefe de governo americano.